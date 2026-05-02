В матче 32-го тура чемпионата Франции «Монако» на выезде в волевом стиле победил «Метц» со счетом 2:1.
Открыли счет в этой игре хозяева усилиями Джесси Деминкета на 49-й минуте. Сравнять результат гостям удалось на 61-й минуте благодаря голу Фоларина Балогана.
Все решилось на 90+1-й минуте, когда победу «Монако» принес Ансу Фати.
Результат матча
МетцФранция. Лига 11:2МонакоМонако
1:0 Жесси Деменге 49' 1:1 Фоларин Балогун 61' 1:2 Ансумане Фати 90+2'
Метц: Папе Си, Терри Йегбе, Бенжамен Стамбули (Believe Munongo 74'), Жан-Филипп Гбамин, Жесси Деменге (Хабиб Диалло 82'), Георгий Цитаишвили, Буна Сарр, Ибу Сане, Готье Эн, Георгий Квилитая (Jahyann Pandore 82'), Nathan Mbala (Георгий Абуашвили 74')
Монако: Лукаш Градецки, Поль Погба (Мамаду Кулибали 58'), Джордан Тезе, Кристиан Мависса (Каю Энрике 84'), Тило Керер, Александр Головин (Мика Биерет 74'), Магнес Аклиуше, Денис Закария, Фоларин Балогун, Саймон Адингра (Аладжи Бамба 58'), Ламин Камара (Ансумане Фати 58')
Жёлтые карточки: Мамаду Кулибали 63' (Монако), Кристиан Мависса 81' (Монако)
«Монако» с 54 очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1, «Метц» (16) — последний.