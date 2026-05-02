В матче 32-го тура чемпионата Франции «Монако» на выезде в волевом стиле победил «Метц» со счетом 2:1.

Открыли счет в этой игре хозяева усилиями Джесси Деминкета на 49-й минуте. Сравнять результат гостям удалось на 61-й минуте благодаря голу Фоларина Балогана.

Все решилось на 90+1-й минуте, когда победу «Монако» принес Ансу Фати.

Результат матча

Метц Франция. Лига 1 1:2 Монако Монако

1:0 Жесси Деменге 49' 1:1 Фоларин Балогун 61' 1:2 Ансумане Фати 90+2'

Метц: Папе Си, Терри Йегбе, Бенжамен Стамбули ( Believe Munongo 74' ), Жан-Филипп Гбамин, Жесси Деменге ( Хабиб Диалло 82' ), Георгий Цитаишвили, Буна Сарр, Ибу Сане, Готье Эн, Георгий Квилитая ( Jahyann Pandore 82' ), Nathan Mbala ( Георгий Абуашвили 74' )

Монако: Лукаш Градецки, Поль Погба ( Мамаду Кулибали 58' ), Джордан Тезе, Кристиан Мависса ( Каю Энрике 84' ), Тило Керер, Александр Головин ( Мика Биерет 74' ), Магнес Аклиуше, Денис Закария, Фоларин Балогун, Саймон Адингра ( Аладжи Бамба 58' ), Ламин Камара ( Ансумане Фати 58' )

Жёлтые карточки: Мамаду Кулибали 63' (Монако), Кристиан Мависса 81' (Монако)