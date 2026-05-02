Агент защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев высказался о будущем своего клиента, контракт которого принадлежит «Спартаку».

«Знаю, что Никита находится в сфере интересов "Локомотива". Пока встречи или предметных контактов с "Локомотивом" не было, но в ближайшее время она запланирована. Думаю, Никита — хороший вариант для "Локомотива" в связи с вероятным уходом Монтеса. Точно переговорим с "Локомотивом" на эту тему», — цитирует Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

Ранее была информация, что Чернов точно не вернутся в «Спартак» по окончании текущего сезона.

В текущем сезоне футболист в 22-х встречах забил два гола.