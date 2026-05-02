Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас высказался о матче против «Наполи» (0:0).

«Учитывая качества и амбиции моих игроков, назвать себя удовлетворенным не могу, мы построили больше, чем соперник, мы имели больше возможностей. Мы сделали очень много отборов, это тоже хорошо. Но в целом, этот матч войдёт в пятёрку тех за весь сезон, которыми я не очень доволен», — приводит слова Фабрегаса calcionapoli1926.it.

После этого матча «Наполи» занимает 2-е место в таблице Серии А с 70-ю очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Болоньи» 11-го мая.