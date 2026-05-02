Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился эмоциями после победы над ЦСКА (3:1) в матче 28-го тура РПЛ.

«Главное, что мы сегодня выиграли. Хотели сыграть, конечно, "на ноль", но такой пенальти после такого нелепого аута, когда нам скинули… Видимо, кто-то как-то не подстраховал. Может быть, это я должен был быть. Ничего страшного, мы не бросили, а наоборот, начали давить, больше контролировать, создавать моменты. Здорово, что мы выиграли.

Не будь этого пенальти, может быть, игра бы сложилась иначе, и он завёл дополнительно? Не знаю, честно. Ну, может быть, да, завёл, потому что четвёртая или пятая минута была. Сразу поняли, что мы проигрываем, надо давать, отдавать. Понравился настрой команды, поэтому было здорово, что мы начали атаковать и забивать», — приводит слова Дивеева официальный сайт «Зенита».

После этого матча «сине-бело-голубые» занимают 1-е место в таблице РПЛ с 62 очками в активе, опережая «Краснодар» на 2 балла и имея на одну игру больше. В следующей встрече «Зенит» сыграет против «Сочи» 10-го мая.