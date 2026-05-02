«Зенит» обыграл в гостях ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ со счетом 3:1.

Иван Обляков вывел хозяев вперед уже на четвертой минуте, реализовав пенальти.  На 30-й минуте Игорь Дивеев сравнял счет.

Во второй половине встречи Александр Соболев на 51-й минуте вывел уже гостей вперед, а девять минут спустя Луис Энрике удвоил преимущество гостей и установил окончательный счет.

Результат матча

ЦСКАМоскваЦСКА1:3ЗенитЗенитСанкт-Петербург
0:1 Луис Энрике 60'
ЦСКА:  Жоао Виктор,  Torop,  Gajic,  Danilov,  Krugovoy,  Barinov,  Kislyak,  Gondou,  Oblyakov,  Popovic,  Musaev
Зенит:  Нино,  Вендел,  Луис Энрике,  Педриньо,  Adamov,  Drkusic,  Diveev,  Santos,  Barrios,  Glushenkov,  Sobolev
Жёлтая карточка:  Нино 19' (Зенит)

«Зенит» набрал 62 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ, ЦСКА с 45 баллами по-прежнему на шестой строчке.