«Зенит» обыграл в гостях ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ со счетом 3:1.
Иван Обляков вывел хозяев вперед уже на четвертой минуте, реализовав пенальти. На 30-й минуте Игорь Дивеев сравнял счет.
Во второй половине встречи Александр Соболев на 51-й минуте вывел уже гостей вперед, а девять минут спустя Луис Энрике удвоил преимущество гостей и установил окончательный счет.
Результат матча
ЦСКАМосква1:3ЗенитСанкт-Петербург
0:1 Луис Энрике 60'
ЦСКА: Жоао Виктор, Torop, Gajic, Danilov, Krugovoy, Barinov, Kislyak, Gondou, Oblyakov, Popovic, Musaev
Зенит: Нино, Вендел, Луис Энрике, Педриньо, Adamov, Drkusic, Diveev, Santos, Barrios, Glushenkov, Sobolev
Жёлтая карточка: Нино 19' (Зенит)
«Зенит» набрал 62 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ, ЦСКА с 45 баллами по-прежнему на шестой строчке.