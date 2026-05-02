«Зенит» обыграл в гостях ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ со счетом 3:1.

Иван Обляков вывел хозяев вперед уже на четвертой минуте, реализовав пенальти. На 30-й минуте Игорь Дивеев сравнял счет.

Во второй половине встречи Александр Соболев на 51-й минуте вывел уже гостей вперед, а девять минут спустя Луис Энрике удвоил преимущество гостей и установил окончательный счет.

ЦСКА: Жоао Виктор, Torop, Gajic, Danilov, Krugovoy, Barinov, Kislyak, Gondou, Oblyakov, Popovic, Musaev Зенит: Нино, Вендел, Луис Энрике, Педриньо, Adamov, Drkusic, Diveev, Santos, Barrios, Glushenkov, Sobolev Жёлтая карточка: Нино 19' (Зенит)

«Зенит» набрал 62 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ, ЦСКА с 45 баллами по-прежнему на шестой строчке.