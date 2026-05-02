Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов дал понять, что после окончания аренды в самарской команде он не вернется в «Спартак».

В текущем сезоне футболист в 22-х встречах забил два гола.

«Московский "Спартак" не выразил желание продлить соглашение. Я собираюсь выиграть последние две игры, чтобы "Крылья" обеспечили себе прописку в РПЛ на следующий сезон. А дальше буду уже думать.

Обидно, но, а что делать? Это футбол: сегодня нужен, завтра не нужен. Допускаю ли, что еще позовут в "Спартак"? Нет. Если бы хотели позвать, уже бы позвали», — сказал Чернов «Матч ТВ».

Ранее в 28-м туре РПЛ «Крылья Советов» дома победили «Спартак» со счетом 2:1.