В матче 35-го тура чемпионата Англии «Арсенал» разгромил «Фулхэм» со счетом 3:0.

Дублем в этой игре смог отметиться Виктор Дьекереш, который забивал на 9-й и 45+4-й минутах. Также поразил ворота гостей Букайо Сака.

Результат матча Арсенал Лондон 3:0 Фулхэм Лондон 1:0 Виктор Дьёкереш 9' 2:0 Букайо Сака 40' 3:0 Виктор Дьёкереш 45+4' Арсенал: Дэвид Райа, Бен Уайт ( Кристьян Москера 83' ), Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори, Деклан Райс ( Мартин Субименди 64' ), Майлс Льюис-Скелли, Букайо Сака ( Чуквунонсо Мадуэке 46' ), Эберечи Эзе ( Макс Дауман 78' ), Леандро Троссард, Виктор Дьёкереш ( Габриэл Жезус 64' ) Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Тимоти Кастань, Самуэль Чуквезе ( Оскар Бобб 64' ), Эмиль Смит-Роу ( Джона Куси-Асаре 78' ), Гарри Уилсон ( Джошуа Кинг 64' ), Харрисон Рид ( Томас Кейрни 63' ), Саша Лукич, Рауль Хименес ( Родриго Мунис 73' ) Жёлтая карточка: Саша Лукич 23' (Фулхэм)

Статистика матча 9 Удары в створ 1 6 Удары мимо 3 54 Владение мячом 46 3 Угловые удары 4 6 Офсайды 0 7 Фолы 11

«Арсенал» набрал 76 очков и закрепился на первом месте, оторвавшись от «Манчестер Сити», у которого две игры в запасе, на шесть баллов. «Фулхэм» с 48 очками идет десятым.