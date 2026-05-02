В матче 35-го тура чемпионата Англии «Арсенал» разгромил «Фулхэм» со счетом 3:0.

Виктор Дьекереш
Виктор Дьекереш globallookpress.com

Дублем в этой игре смог отметиться Виктор Дьекереш, который забивал на 9-й и 45+4-й минутах.  Также поразил ворота гостей Букайо Сака.

Результат матча

АрсеналЛондонАрсенал3:0ФулхэмФулхэмЛондон
1:0 Виктор Дьёкереш 9' 2:0 Букайо Сака 40' 3:0 Виктор Дьёкереш 45+4'
Арсенал:  Дэвид Райа,  Бен Уайт (Кристьян Москера 83'),  Вильям Салиба,  Габриэль Магальяйнс,  Риккардо Калафьори,  Деклан Райс (Мартин Субименди 64'),  Майлс Льюис-Скелли,  Букайо Сака (Чуквунонсо Мадуэке 46'),  Эберечи Эзе (Макс Дауман 78'),  Леандро Троссард,  Виктор Дьёкереш (Габриэл Жезус 64')
Фулхэм:  Бернд Лено,  Энтони Робинсон,  Кэлвин Бейсси,  Йоаким Андерсен,  Тимоти Кастань,  Самуэль Чуквезе (Оскар Бобб 64'),  Эмиль Смит-Роу (Джона Куси-Асаре 78'),  Гарри Уилсон (Джошуа Кинг 64'),  Харрисон Рид (Томас Кейрни 63'),  Саша Лукич,  Рауль Хименес (Родриго Мунис 73')
Жёлтая карточка:  Саша Лукич 23' (Фулхэм)

«Арсенал» набрал 76 очков и закрепился на первом месте, оторвавшись от «Манчестер Сити», у которого две игры в запасе, на шесть баллов.  «Фулхэм» с 48 очками идет десятым.