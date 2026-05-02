В матче 35-го тура чемпионата Англии «Арсенал» разгромил «Фулхэм» со счетом 3:0.
Дублем в этой игре смог отметиться Виктор Дьекереш, который забивал на 9-й и 45+4-й минутах. Также поразил ворота гостей Букайо Сака.
Результат матча
АрсеналЛондон3:0ФулхэмЛондон
1:0 Виктор Дьёкереш 9' 2:0 Букайо Сака 40' 3:0 Виктор Дьёкереш 45+4'
Арсенал: Дэвид Райа, Бен Уайт (Кристьян Москера 83'), Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори, Деклан Райс (Мартин Субименди 64'), Майлс Льюис-Скелли, Букайо Сака (Чуквунонсо Мадуэке 46'), Эберечи Эзе (Макс Дауман 78'), Леандро Троссард, Виктор Дьёкереш (Габриэл Жезус 64')
Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Тимоти Кастань, Самуэль Чуквезе (Оскар Бобб 64'), Эмиль Смит-Роу (Джона Куси-Асаре 78'), Гарри Уилсон (Джошуа Кинг 64'), Харрисон Рид (Томас Кейрни 63'), Саша Лукич, Рауль Хименес (Родриго Мунис 73')
Жёлтая карточка: Саша Лукич 23' (Фулхэм)
«Арсенал» набрал 76 очков и закрепился на первом месте, оторвавшись от «Манчестер Сити», у которого две игры в запасе, на шесть баллов. «Фулхэм» с 48 очками идет десятым.