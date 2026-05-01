В матче 35-го тура итальянской Серии А «Лечче» на выезде победил «Пизу» со счетом 2:1.
Открыли счет в этой игре гости на 52-й минуте усилиями Ламека Банды, но хозяева восстановили статус-кво уже на 56-й минуте благодаря голу Мехди Лериса.
Все решилось на 65-й минуте, когда победу гостям принес Валид Чеддира.
Результат матча
Пиза 1:2 Лечче
0:1 Ламек Банда 52' 1:1 Мехди Лери 56' 1:2 Валид Шеддира 65'
Пиза: Адриан Шемпер, Симоне Канестрелли, Антонио Караччоло, Росен Божинов (Хуан Куадрадо 81'), Самуэле Ангори (Идрисса Туре 64'), Мехди Лери, Эбенезер Акинсанмиро (Рафиу Дуросинми 81'), Михел Эбишер, Исак Вурал (Габриэле Пиччинини 70'), Филип Стоилкович (Хенрик Мейстер 70'), Стефано Морео
Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Тьягу Габриел, Джамиль Зиберт, Данило Филипе Мело Вейга, Лассана Кулибали, Умар Нгом, Юльбер Рамадани, Валид Шеддира (Габи Жан 71'), Ламек Банда (Франческо Камарда 71'), Сантьяго Пьеротти (Омри Гандельман 90')
Жёлтые карточки: Антонио Караччоло 43', Михел Эбишер 61', Рафиу Дуросинми 82', Хенрик Мейстер 90' — Валид Шеддира 66', Сантьяго Пьеротти 88'
«Лечче» с 32 очками занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, «Пиза» (18) — последняя. Команда лишилась шансов на сохранение прописки в элите.