В матче 35-го тура итальянской Серии А «Лечче» на выезде победил «Пизу» со счетом 2:1.

Открыли счет в этой игре гости на 52-й минуте усилиями Ламека Банды, но хозяева восстановили статус-кво уже на 56-й минуте благодаря голу Мехди Лериса.

Все решилось на 65-й минуте, когда победу гостям принес Валид Чеддира.

Результат матча Пиза Пиза 1:2 Лечче Лечче 0:1 Ламек Банда 52' 1:1 Мехди Лери 56' 1:2 Валид Шеддира 65' Пиза: Адриан Шемпер, Симоне Канестрелли, Антонио Караччоло, Росен Божинов ( Хуан Куадрадо 81' ), Самуэле Ангори ( Идрисса Туре 64' ), Мехди Лери, Эбенезер Акинсанмиро ( Рафиу Дуросинми 81' ), Михел Эбишер, Исак Вурал ( Габриэле Пиччинини 70' ), Филип Стоилкович ( Хенрик Мейстер 70' ), Стефано Морео Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Тьягу Габриел, Джамиль Зиберт, Данило Филипе Мело Вейга, Лассана Кулибали, Умар Нгом, Юльбер Рамадани, Валид Шеддира ( Габи Жан 71' ), Ламек Банда ( Франческо Камарда 71' ), Сантьяго Пьеротти ( Омри Гандельман 90' ) Жёлтые карточки: Антонио Караччоло 43', Михел Эбишер 61', Рафиу Дуросинми 82', Хенрик Мейстер 90' — Валид Шеддира 66', Сантьяго Пьеротти 88'

Статистика матча 7 Удары в створ 4 6 Удары мимо 2 58 Владение мячом 42 6 Угловые удары 1 6 Офсайды 2 15 Фолы 13

«Лечче» с 32 очками занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, «Пиза» (18) — последняя. Команда лишилась шансов на сохранение прописки в элите.