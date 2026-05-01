Бывший футболист «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов поделился мыслями перед встречей этих команды в рамках 28-го тура РПЛ.

«В этой встрече будет победа "Локомотива" с минимальным счётом. Потому что "Локо" борется за третье место, отступать им в этой битве некуда, играют они дома — мотивация очень высокая.

Главный тренер "Динамо" Ролан Гусев говорит, что "Динамо" не разделяет матчи на Кубок и чемпионат. Но давайте так: в чемпионате задач уже практически у динамовцев нет. Самая главная задача — пройти "Краснодар" в Кубке.

У динамовцев сейчас будут присутствовать мысли о Кубке России? Ну нет, это дерби. Но "Локомотив" сейчас будет более нацелен, для них более важна победа в этом матче», — сказал Пименов «Матч ТВ».

Матч между этими командами состоится сегодня, 1-го мая в 19:30 мск.