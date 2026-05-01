Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

Хуан Карседо — главный тренер «Спартака»

«Мы не смогли должным образом начать эту встречу.  Пропустили достаточно быстрый гол, который был забит с пенальти.  В целом, первый тайм мы провели недостаточно хорошо, хотя у нас были моменты.  Парочка моментов было для того, чтобы сравнять счёт, но не получилось.  Во втором тайме нам удалось сравнять счёт.  Единственная контратака, которая была у соперника, к сожалению, привела к пропущенному голу.

Какие выводы можно сделать исходя из этой игры?  К сожалению, нам не удалось воспользоваться возможностью, которая у нас была, — забраться на третье место.  Сейчас мы будем вынуждены следить за результатами других команд.  Дальше нам нужно будет отдохнуть, восстановиться.  У нас впереди важная игра с ЦСКА, а дальше уже снова чемпионат», — сказал Карседо «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 48-ю очками в активе.  В следующем поединке команда сыграет против ЦСКА 6-го мая в рамках Кубка России.