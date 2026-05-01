«Крылья Советов» одолели «Спартак» (2:1) в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

Сергей Песьяков — голкипер «Крыльев Советов» globallookpress.com

В составе самарской команды голы записали на свой счет Фернандо Костанца на 13-й минуте с пенальти и Кирилл Печенин на 78-й минуте.

Единственный гол у «Спартака» записал на свой счет Манфред Угальде на 64-й минуте.

Результат матча

Крылья СоветовСамараКрылья Советов2:1СпартакСпартакМосква
1:0 Фернандо Костанца 13' пен.
Крылья Советов:  Фернандо Костанца,  Pesjakov,  Chernov,  Bozhin,  Pechenin,  Babkin,  Vityugov,  Rasskazov,  Banjac,  Oleynikov,  Rahmanovic
Спартак:  Maksimenko,  Denisov,  Wooh,  Djiku,  Zobnin,  Litvinov,  Umyarov,  Solari,  Barco,  Fernandes,  Ugalde

После этого матча «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе.  «Спартак» — на 4-й строчке с 48-ю баллами.