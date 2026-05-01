«Крылья Советов» одолели «Спартак» (2:1) в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.
В составе самарской команды голы записали на свой счет Фернандо Костанца на 13-й минуте с пенальти и Кирилл Печенин на 78-й минуте.
Единственный гол у «Спартака» записал на свой счет Манфред Угальде на 64-й минуте.
Крылья Советов: Фернандо Костанца, Pesjakov, Chernov, Bozhin, Pechenin, Babkin, Vityugov, Rasskazov, Banjac, Oleynikov, Rahmanovic
Спартак: Maksimenko, Denisov, Wooh, Djiku, Zobnin, Litvinov, Umyarov, Solari, Barco, Fernandes, Ugalde
После этого матча «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. «Спартак» — на 4-й строчке с 48-ю баллами.