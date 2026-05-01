Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался о победе в матче против «Спартака»(2:1).

Сергей Булатов globallookpress.com

«Главный ключ к победе — это настрой ребят.  Видно, что мы были на голову сильнее по настрою.

Даже есть небольшой осадок из‑за травмы Ахметова.  Мы пока до конца не знаем, что с ним.  И посвящаем эту победу ему.  Чтобы у него было все хорошо», — приводит слова Булатова «Матч ТВ».

После этого матча «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе.  «Спартак» — на 4-й строчке с 48-ю баллами.