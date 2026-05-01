Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался о победе в матче против «Спартака»(2:1).

«Главный ключ к победе — это настрой ребят. Видно, что мы были на голову сильнее по настрою.

Даже есть небольшой осадок из‑за травмы Ахметова. Мы пока до конца не знаем, что с ним. И посвящаем эту победу ему. Чтобы у него было все хорошо», — приводит слова Булатова «Матч ТВ».

После этого матча «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. «Спартак» — на 4-й строчке с 48-ю баллами.