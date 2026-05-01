Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Балтики» в РПЛ.

Напомним, что калининградская команда не одержала ни одной победы в последних пяти играх.

«Здесь в чём проблема… Дело в том, что в последних играх они-то играют стабильно. Я уже говорил, уровень их — единица. Но результата нет.

Раньше играли так же, но результат был, а сейчас не реализовывают (моменты). И сейчас Талалаев заговорил, что удачи нет, фарт отвернулся. Только он не сказал, почему фарт отвернулся. А потому что Бориско раньше по пять голевых моментов у своих ворот выручал. А сейчас Бориско нет — и фарт ушёл», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

После 27-и туров РПЛ «Балтика» занимает 5-е место в таблице с 46-ю очками в активе.

В следующем матче калининградцы сыграют против «Рубина» завтра, 2-го мая в 16:30 мск.