30 апреля в Мадриде состоится матч полуфинала плей-офф Лиги конференций, в котором «Райо Вальекано» примет «Страсбур». Начало встречи в 22:00 мск.

«Райо Валеькано» в прошлом раунде заставил всех понервничать. После уверенной домашней победы над АЕКом, «пчелы» проиграли грекам на выезде со счетом 1:3. Это еще раз доказало, что хозяева увереннее чувствуют себя дома, где они выиграли 5 из 6 матчей в турнире.

«Страсбур» вылетел из Кубка Франции и теперь главная возможность попасть в еврокубки на следующий сезон — победить в Лиге конференций. В последнее время у гостей было туго с победами. Лишь в 2 из 5 матчей им удалось оформить викторию. Что касается Лиги конференций, то в прошлом раунде «Страсбур» одержал волевую победу над «Майнцом», уступив на выезде 0:2 и затем победив дома 4:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

Котировки букмекеров: 2.11 — победа «Райо Вальекано», 3.32 — ничья, 3.80 — победа «Страсбура».

ИИ в своем прогнозе предсказал ничью со счетом 1:1.

