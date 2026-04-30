Бывший футболист «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о сложностях жизни в Лондоне.

«Я перешел из одной команды в другую и из одного города в другой в 28 лет. Кроме того, это был Лондон, это специфический город, он не похож ни на один в Европе. Тем более большая разница с нашим укладом жизни. Мне было тяжело, можно сказать, что до конца я не адаптировался, хотя спустя много лет, приезжая в Лондон, чувствую себя там комфортно, мне даже Лондон больше нравится сейчас, чем когда я в нем жил.

Переход в "Кубань" дался легко, потому что на тот момент не было предложений. Когда я переехал в Алма‑Ату, я думал, что это далекий‑далекий город, до него далеко лететь, от него все далеко. Но в Алма‑Ате я чувствовал себя, как в Санкт‑Петербурге. Ко мне было шикарное отношение со стороны руководства клуба, и казахстанцы тоже меня любили, не могли поверить, что я до них доехал. Санкт‑Петербург, Алма‑Ата, на третье место поставлю Лондон по ощущениям и комфортности. Краснодар я не беру, там прожил всего полгода», — сказал Аршавин на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Напомним, что Аршавин перешел из «Зенита» в «Арсенал» в 2009-м году, а в 2013-м году вернулся в стан «сине-бело-голубых».