Французский вратарь ПСЖ Люка Шевалье получил повреждение во время утренней тренировки. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стало известно, что голкипер травмировал правое бедро. Срок восстановления составит примерно 2 недели.

Шевалье не выходил на поле с января этого года. С того времени во всех матчах выступал российский голкипер Матвей Сафонов. Последний раз француз выходил на поле 23 января в матче Лиги 1 против «Осера» (1:0).

В нынешнем сезоне Шевалье провел за ПСЖ 17 матчей в рамках чемпионата Франции, в которых пропустил 13 голов.