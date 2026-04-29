Футбольная ассоциация Англии (ФА) наложила на украинского полузащитника английского «Челси» Михаила Мудрика четырехлетнуюю дисквалификацию за употребление допинга, сообщил журналист Бен Джейкобс.

Михаил Мудрик

Ранее появилась информация, что украинец обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) для разрешения допингового дела.

Утверждается, что Мудрик подал апелляцию в CAS 26 февраля.  На данный момент стороны обмениваются письменными комментариями, а дата заседания пока не определена.

С ноября 2024 года вингер «Челси» и сборной Украины не участвует в матчах из-за положительного результата допинг-теста.