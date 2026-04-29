Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (5:4).

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Сафонов пропустил меньше, чем Нойер, это уже хорошо. Команда победила, значит, все нормально. Но так играть в обороне нельзя ни "ПСЖ", ни "Баварии". Это ужасно, и обоим вратарям было тяжело, когда защита не играет надежно. И дает сопернику совершать такие проходы. Особенно при втором голе "Баварии", когда игрок прошел по центру, как нож сквозь масло.

Майкл Олисе прошел по середине, и ему даже дали подумать, в какой угол пробить. Он мог еще спросить у Сафонова, в какой угол тебе бить — в правый или левый. Я считаю, что Матвей сыграл достойно, команда выиграла, и у "ПСЖ" есть шансы пройти в финал Лиги чемпионов. Будем надеяться на это», — цитирует Канчельскиса «РИА Новости».

Ответный матч состоится 6 мая в Мюнхене.