29 апреля в Мадриде состоится полуфинал Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» будет принимать «Арсенал». Начало игры в 22:00 мск.

Обеим команда в последнее время было нелегко. «Атлетико» после серии поражений все же сумел ее прервать, одолев в чемпионата «Атлетик» Бильбао 3:2. «Арсенал» накануне поединка испытывает высокое давление в связи с последними неудачами в АПЛ, где «канониры» могут упустить чемпионский титул.

Если «Атлетико» не выиграет Лигу чемпионов, то судить его за это сильно не будут. А вот «Арсеналу» придется попотеть, так как «чемпионский требл» резко превратился в «хоть какой-нибудь трофей». Команда Микеля Артеты будет идти до конца, другого варианта у нее нет.

«Арсенал» уже преподал «матрасникам» урок в этом сезоне. В октябре команды играли в Лондоне, когда «канониры» разгромили соперника 4:0. Позволит ли «Атлетико» это снова?

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит за 2.30, на победу «Атлетико» можно поставить за 3.24, на ничью котировка составляет 3.39.

Искусственный интеллект уверен в победе «Атлетико» с результатом 2:1.

