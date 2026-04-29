«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Ахли» (2:0) в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра» globallookpress.com

В составе хозяев голы записали на свой счет Криштиану Роналду на 76-й минуте и Кингсли Коман на 90-й минуте.

Результат матча

Аль-НасрЭр-РиядАль-Наср2:0Аль-АхлиАль-АхлиДжидда
1:0 Криштиану Роналду 76' 2:0 Кингсли Коман 90'
Аль-Наср:  Мохамед Симакан,  Иньиго Мартинес,  Абдулла аль-Хайбари,  Марсело Брозович,  Кингсли Коман (Султан Аль-Ганам 90'),  Садио Мане (Айман Яхья 85'),  Жоау Фелиш,  Криштиану Роналду (Абдулла аль-Хамдан 90'),  Bento,  Nawaf Bu Washl,  Abdulelah Al-Amri
Аль-Ахли:  Эдуард Менди,  Али Маджраши (Mohammed Yousef 90'),  Мерих Демирал,  Рожер Ибаньес,  Закария Аль-Хавсави,  Галено,  Валентен Атангана (Saleh Abu Al-Shamat 78'),  Зияд Аль-Джохани,  Франк Кессье,  Рияд Марез,  Айван Тони
Жёлтые карточки:  Abdulelah Al-Amri 12',  Айман Яхья 90+3',  Кингсли Коман 90+9'  —  Валентен Атангана 18',  Зияд Аль-Джохани 45+4',  Мерих Демирал 52',  Айван Тони 90+1'

После этого матча «Аль-Наср» занимает 1-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии с 78-ю очками в активе.  «Аль-Ахли» — на 3-й строчке с 66-ю баллами.