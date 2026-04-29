«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Ахли» (2:0) в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
В составе хозяев голы записали на свой счет Криштиану Роналду на 76-й минуте и Кингсли Коман на 90-й минуте.
Результат матча
Аль-НасрЭр-Рияд2:0Аль-АхлиДжидда
1:0 Криштиану Роналду 76' 2:0 Кингсли Коман 90'
Аль-Наср: Мохамед Симакан, Иньиго Мартинес, Абдулла аль-Хайбари, Марсело Брозович, Кингсли Коман (Султан Аль-Ганам 90'), Садио Мане (Айман Яхья 85'), Жоау Фелиш, Криштиану Роналду (Абдулла аль-Хамдан 90'), Bento, Nawaf Bu Washl, Abdulelah Al-Amri
Аль-Ахли: Эдуард Менди, Али Маджраши (Mohammed Yousef 90'), Мерих Демирал, Рожер Ибаньес, Закария Аль-Хавсави, Галено, Валентен Атангана (Saleh Abu Al-Shamat 78'), Зияд Аль-Джохани, Франк Кессье, Рияд Марез, Айван Тони
Жёлтые карточки: Abdulelah Al-Amri 12', Айман Яхья 90+3', Кингсли Коман 90+9' — Валентен Атангана 18', Зияд Аль-Джохани 45+4', Мерих Демирал 52', Айван Тони 90+1'
После этого матча «Аль-Наср» занимает 1-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии с 78-ю очками в активе. «Аль-Ахли» — на 3-й строчке с 66-ю баллами.