Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко высказался о победе над «Брентфордом» (2:1).

«Это потрясающее чувство. Было тяжело, потому что мы знали, что нам предстоит встреча с сильной командой, но нам удалось удержать счет до конца, и мы заслужили победу.

Я чувствую себя лучше от игры к игре и стал больше взаимодействовать с командой.

Мы находимся в шаге от участия в Лиге чемпионов? Будем бороться до последней минуты. Важно сохранить ту же энергию, что и сегодня, и мы верим, что сможем это сделать», — приводит слова Шешко BBC.

«Манчестер Юнайтед» с 61 очком в активе закрепился на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, «Брентфорд» (48) — девятый.