Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об увольнении Алексея Шпилевского с поста главного тренера «Пари НН».

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Честно говоря, я не понимаю, по каким критериям работодатели приглашают тренеров и по каким освобождаются от них.  Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.  Они приняли решение, чтобы спасти себя как‑то под конец чемпионата.  Не знаю, я всегда против таких решений, но мне сложно объяснить, почему они принимаются.

Тренеру надо давать время, когда подписывается контракт.  И очевидно, там обговариваются сроки.  А теперь сроки не выдержаны и ещё нужно выплатить какую‑то неустойку тренеру.

Нужно было дать доработать сезон?  Да, я считаю, что должно быть именно так», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

На данный момент «Пари НН» занимает 15-е место в таблице РПЛ.  В последних шести матчах чемпионата команда не смогла одержать ни одной победы.

Ожидается, что новым наставником нижегородского клуба станет Вадим Гаранин.