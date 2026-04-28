Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об увольнении Алексея Шпилевского с поста главного тренера «Пари НН».

«Честно говоря, я не понимаю, по каким критериям работодатели приглашают тренеров и по каким освобождаются от них. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Они приняли решение, чтобы спасти себя как‑то под конец чемпионата. Не знаю, я всегда против таких решений, но мне сложно объяснить, почему они принимаются.

Тренеру надо давать время, когда подписывается контракт. И очевидно, там обговариваются сроки. А теперь сроки не выдержаны и ещё нужно выплатить какую‑то неустойку тренеру.

Нужно было дать доработать сезон? Да, я считаю, что должно быть именно так», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

На данный момент «Пари НН» занимает 15-е место в таблице РПЛ. В последних шести матчах чемпионата команда не смогла одержать ни одной победы.

Ожидается, что новым наставником нижегородского клуба станет Вадим Гаранин.