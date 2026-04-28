Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин высказался о ситуации с дисквалификацией хавбека «Челси» Михаила Мудрика из-за допинга.

«В его контракте прописаны бонусы в размере € 30 млн. Если он не будет играть или "Челси" не добьётся результатов, мы потеряем € 30 млн. Это серьёзно скажется на нашем финансовом положении. Все верят, что эта история закончится как можно скорее и с положительным исходом, и Мудрик вернётся к игре. В противном случае мы можем потерять € 30 млн.

Я знаю Мудрика как игрока и как человека. Я верю, что он вернётся и снова начнёт играть. Все ждут решения суда, и у нас нет никакой информации о том, когда это произойдёт и когда вынесут окончательное решение», — приводит слова Палкина журналист Бен Джейкобс.

Напомним, что Мудрик не выходит на поле по причине положительного допинг-теста и последующей дисквалификации с ноября 2024 года. Сторона украинского футболиста подала апелляцию по этому вопросу.