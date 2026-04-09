В четверг, 9 апреля, донецкий «Шахтёр» сыграет против «АЗ Алкмаара» в 1-ом матче в рамках 1/4 финала Лиги Конференций. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

46' Второй тайм начался! Замена у «АЗ»: Сеия Маикума ушел, вышел Элайджа Дейкстра.

Итог первого тайма

45+3' Перерыв. Организованно обе команды сыграли в обороне в первом тайме, счет отображает происходившее на поле.

45+1' Подача в штрафную «АЗ», но до мяча не дотянулся полузащитник «Шахтера» Алисон.

45' Добавленное время 3 минуты.

44' Удар Алисона из-за пределов штрафной «АЗ», успел переместиться в воротах голкипер гостей Зут и мяч поймал.

43' Прострел Энрике в штрафной «АЗ», перевел на угловой «Шахтера» защитник гостей Ваутер Гус.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 0 Удары мимо 3 50 Владение мячом 50 2 Угловые удары 5 1 Офсайды 0 7 Фолы 4

41' Подача в штрафную «АЗ», на ударной позиции был полузащитник «Шахтера» Педриньо, но опередил его игрок гостей Кес Смит и не позволил нанести удар.

40' Алешандре Пенетра вбросил мяч из-за боковой в штрафную «Шахтера», в руках у вратаря хозяев Ризныка он оказался.

38' Контролируют мяч в центре поля игроки «АЗ».

36' Позиционная атака «Шахтера», организованно обороняются футболисты из Голландии.

34' Ошибся играя на выходе вратарь «АЗ» Зут, но партнеры по обороне подстраховали его, не позволив футболистам «Шахтера» поразить оставленные ворота.

33' Хлёсткий удар Ибрахима Садика из-за пределов штрафной «Шахтера», мяч выше ворот пролетел.

32' Подача с углового «Шахтера», кулаками сыграл на выходе вратарь гостей Йерун Зут.

31' Прострел Бондаренко вдоль ворот «АЗ», но партнеров на траектории полета мяча не оказалось.

«Шахтер» — «АЗ Алкмаар»

30' Подача в штрафную «Шахтера», мяч заметался между игроков, пока не попал в руку нападающему «АЗ» Уэсли Патати.

29' Подача Кеса Смита с углового «АЗ», мяч закручивался в ворота «Шахтера», но вратарь хозяев Ризнык предотвратил гол.

27' Невертон в быстрой атаке «Шахтера» врывался в штрафную «АЗ», но, действуя с подстраховкой защитники гостей чисто у него мяч отобрали.

26' Позиционная атака «АЗ», в центре поля мяч ходит от игрока к игроку.

25' Удар Сеии Маикумы из-за пределов штрафной «Шахтера» принял на себя один из игроков хозяев.

24' Замена у «Шахтера»: Исаке ушел, вышел Артём Бондаренко.

23' Чуть снизился темп игры.

21' Подача с углового «АЗ», уверенно на выходе руками мяч забрал вратарь «Шахтера» Ризнык.

19' Подача со штрафного «АЗ» к воротам «Шахтера», но до удара не позволили довести дело футболисты хозяев.

18' Взяв мяч под контроль, игроки «АЗ» развивают позиционную атаку.

17' Обостряющая передача нападающего «АЗ» Троя Пэрротта в штрафную «Шахтера» оказалась прочитана защитниками хозяев.

15' Игроки «Шахтёра» разыгрывают мяч в середине поля.

14' В среднем темпе развивается игра.

12' Продолжают высоко встречать начало атаки «Шахтера» игроки «АЗ».

10' Позиционная атака «Шахтера», внимательно обороняются футболисты голландской команды.

10' Удар Олега Очеретько с линии штрафной «АЗ» сумел заблокировать один из защитников гостей.

08' Подача с углового «АЗ», с подбора пробил Ибрахим Садик из-за пределов штрафной «Шахтера», мяч выше ворот пролетел.

08' Вернулся в игру полузащитник «Шахтёра» Исаке.

07' Возобновлена игра, включились в прессинг футболисты «АЗ» на половине поля «Шахтера».

05' Серьёзное повреждение у бразильского полузащитника «Шахтёра», головой ударился при падении в борьбе за мяч он, пауза затягивается.

04' Повреждение у игрока «Шахтера» Исаке, медицинская бригада украинской команды приглашена на поле.

03' Игроки «АЗ» владеют мячом на своей половине поля.

02' Неточная передача защитника «Шахтера» Валерия Бондаря на своего вратаря Ризныка привела к угловому «АЗ».

01' Матч начался, с центра поля разыграли футболисты «Шахтера».

До матча

Команды почтили память Мирчи Луческу

21:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

21:50 Матч пройдет на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в Кракове, Польша, вмещающем 33 326 зрителей.

21:40 Главным судьей матча будет Ник Уолш из Шотландии.

Стартовые составы команд

«Шахтёр»: Ризнык, Боднарь, Матвиенко, Энрике, Аугусто, Алисон, Педриньо, Очеретько, Невертон, Исаке, Элиас.

«АЗ Алкмаар»: Зут, Гус, Пенетра, де Вит, ван Дёйл, Маикума, Смит, Мейнанс, Патати, Пэрротт, Садик.

«Шахтёр»

«Горняки» в своем чемпионате привычно сражаются за чемпионство. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы. При этом «Шахтер» Донецк имеет поровну очков с ЛНЗ при имеющемся матче в запасе. А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч. Свой предыдущий поединок команда Арды Турана провела удачно. «Горняки» не заметили «Рух» (3:0). До того команда уступила «Леху» (1:2). А вот поединок с «Металлистом 1925» принес три очка в копилку (1:0). В пяти своих последних матчах «Шахтер» Донецк победил 4 раза. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

«Горняки» в последнее время выглядят вполне прилично. Команда привычно ориентирована на маневренность бразильцев в атаке. Причем «Шахтер» Донецк традиционно неудачно противостоит «АЗ Алкмаару». В трех очных поединках команда 2 раза уступила сопернику при одной ничьей.

«АЗ Алкмаар»

«Сырные фермеры» борются за высокие места в Эредивизии. Команда пребывает на 6 строчке турнирной таблицы. Причем «АЗ Алкмаар» на 5 зачетных баллов отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч. Предыдущий поединок команда провела удачно. «Сырные фермеры» одолели «Фортуну» (2:0). До того команда с треском уступила «Гронингену» (0:3). А вот чуть ранее она расправилась с пражской «Спартой» (4:0). При этом «АЗ Алкмаар» в 5 своих последних поединках одержал 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

«Сырные фермеры» постепенно набирают обороты. Команда весьма прилично атакует. При этом «АЗ Алкмаар» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот в выездных поединках команда не блещет стабильностью результатов. Довольно продуктивный сезон проводит Свен Мейнанс. Хавбек отличился 8 мячами в голландском чемпионате и еще 7 в Лиге конференций.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли между собой 3 матча. В 2 играх победил «АЗ» (1:3 и 2:1) в рамках Кубка УЕФА в 1/8 финала в 2005 году, ещё одна игра была товарищеской и завершилась вничью (3:3) в 2023 году.

