Двукратный чемпион России Эдуард Мор высказался о будущем форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Дзюба сам не решил, хочет ли он в следующем году, грубо говоря, насиловать свой организм, потому что возраст немолодой, тяжело переносить нагрузки, восстанавливаться. Условия не самые лучшие для тренировок. Думаю, тут очень многое от Дзюбы зависит, насколько он еще будет готов терпеть, тренироваться, выходить и отдавать себя команде. Может, он уже с футболом закончит. Думаю, в этом вся причина: все ждут, как себя будет чувствовать Дзюба в конце сезона и будет ли он готов еще год максимально работать и терпеть. Это очень сложная работа», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

В текущем сезоне 37-летний Дзюба принял участие в 25 матчах, в которых забил 8 мячей и сделал 5 ассистов.