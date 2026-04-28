Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал увольнение Алексея Шпилевского с поста главного тренера «Пари НН».

«Мы видели по ходу сезона, особенно в первом круге, когда "Пари НН" проигрывал очень много игр. Руководство на эти неудачи не реагировало, дало тренеру карт-бланш, и вот к чему это привело. Надо было это раньше делать. У руководства "Пари НН" было другое видение ситуации», — цитирует Кузнецова «Советский спорт».

«Пари НН» за три тура до финиша занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.