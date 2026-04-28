Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о возможном переходе хавбека ЦСКА Матвея Кисляка в клуб из Европы.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Мне не должно быть ничего видно и ничего понятно. Физически — думаю, что да, он мог бы конкурировать в топ-чемпионатах. Выиграл бы он эту конкуренцию или нет — вопрос. С точки зрения психологической готовности: судя по общению с ним, мне кажется, что да. Но это все на уровне "мне так кажется". Для того, чтобы это понять, надо оказаться там, в незнакомой среде, с незнакомыми требованиями с точки зрения футбола, оказаться под давлением прессы, которого в России нет по сравнению даже с Турцией.

Плюс неродной язык, конкуренция со стороны игроков такого же уровня, как и ты. Здесь ты можешь быть выше уровнем — и будешь играть. Там тебе никто ничего гарантировать не будет. Выдержишь ли ты эту конкуренцию — большой вопрос, — заявил Карпин в эфире ютуб-канала "Трибуна".

В текущем сезоне Кисляк принял участие в 38 матчах, в которых забил восемь мячей и сделал восемь ассистов.