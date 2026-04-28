Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о будущем нападающего «железнодорожников» Дмитрия Воробьева.

Дмитрий Воробьев globallookpress.com

«Хочется, чтобы такие футболисты, как Воробьев, оставались в клубе.  Если будет выкручивать руки руководству, тогда тяжело.  Всегда можно в контракт прописать бонусную систему, которая удовлетворит любого футболиста.  Есть много способов, как заинтересовать его остаться.  Уверен, что всегда можно найти точку соприкосновения.  Вопрос в том, чего хотят обе стороны.  Если у игрока нет желания продлевать контракт, то продажа будет главным плюсом для клуба», — цитирует Булыкина «Советский спорт».

Контракт Воробьева с «Локомотивом» истекает летом 2027 года.  Ранее появилась информация, что форвард не намерен продлевать контракт со столичным клубом.