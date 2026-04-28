Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о будущем нападающего «железнодорожников» Дмитрия Воробьева.

«Хочется, чтобы такие футболисты, как Воробьев, оставались в клубе. Если будет выкручивать руки руководству, тогда тяжело. Всегда можно в контракт прописать бонусную систему, которая удовлетворит любого футболиста. Есть много способов, как заинтересовать его остаться. Уверен, что всегда можно найти точку соприкосновения. Вопрос в том, чего хотят обе стороны. Если у игрока нет желания продлевать контракт, то продажа будет главным плюсом для клуба», — цитирует Булыкина «Советский спорт».

Контракт Воробьева с «Локомотивом» истекает летом 2027 года. Ранее появилась информация, что форвард не намерен продлевать контракт со столичным клубом.