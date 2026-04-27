Левый защитник «Зенита» Роман Вега рассказал о своей потаённой мечте в футбольной карьере.

«Я понимал, что за место в старте нужно будет бороться.  Ведь у "Зенита" и до моего прихода были хорошие сезоны.  И надо уважать тех, кто играл на моей позиции.  В те игровые минуты, которые мне дают, стараюсь показывать профессиональные качества.  При этом уважаю и товарищей по команде, о ком бы ни шла речь.  Прекрасно понимаю, что нужно работать, чтобы получать право выходить в стартовом составе "Зенита".  И я стараюсь быть максимально профессиональным во всех аспектах.

Когда переходил в "Зенит", одна из целей была — играть в Лиге чемпионов, а ещё хотел взять с командой золотые медали РПЛ.  И сейчас меня больше волнует чемпионство, к которому мы стремимся.

Однажды хочу сыграть за сборную Аргентины.  Любой футболист тренируется для того, чтобы выполнить поставленные цели.  И одна из задач, которую я поставил перед собой, — представлять родную страну, которую я очень люблю.  Надеюсь, что в будущем буду регулярно играть за сборную», — сказал Вега в интервью «Матч ТВ».

За питерский клуб 22‑летний аргентинец играет с лета 2025 года.  Всего за команду он провёл 21 игру.