Левый защитник «Зенита» Роман Вега рассказал о своей потаённой мечте в футбольной карьере.

«Я понимал, что за место в старте нужно будет бороться. Ведь у "Зенита" и до моего прихода были хорошие сезоны. И надо уважать тех, кто играл на моей позиции. В те игровые минуты, которые мне дают, стараюсь показывать профессиональные качества. При этом уважаю и товарищей по команде, о ком бы ни шла речь. Прекрасно понимаю, что нужно работать, чтобы получать право выходить в стартовом составе "Зенита". И я стараюсь быть максимально профессиональным во всех аспектах.

Когда переходил в "Зенит", одна из целей была — играть в Лиге чемпионов, а ещё хотел взять с командой золотые медали РПЛ. И сейчас меня больше волнует чемпионство, к которому мы стремимся.

Однажды хочу сыграть за сборную Аргентины. Любой футболист тренируется для того, чтобы выполнить поставленные цели. И одна из задач, которую я поставил перед собой, — представлять родную страну, которую я очень люблю. Надеюсь, что в будущем буду регулярно играть за сборную», — сказал Вега в интервью «Матч ТВ».

За питерский клуб 22‑летний аргентинец играет с лета 2025 года. Всего за команду он провёл 21 игру.