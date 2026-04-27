Главный тренер «Зенита» Сергей Семак установил новый рекорд клуба, проведя 238-ю игру в российской Премьер-Лиге в качестве наставника команды.
В матче против грозненского «Ахмата», завершившегося победой «Зенита» со счетом 2:0, Семак достиг этой значимой отметки.
Под его руководством «Зенит» одержал 155 побед в чемпионатах страны и забил 495 голов, что также является клубными рекордами. До Семака наибольшее количество матчей в российской Премьер-Лиге провел Юрий Морозов, который руководил командой в 237 играх.