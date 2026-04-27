Под его руководством «Зенит» одержал 155 побед в чемпионатах страны и забил 495 голов, что также является клубными рекордами. До Семака наибольшее количество матчей в российской Премьер-Лиге провел Юрий Морозов , который руководил командой в 237 играх.

В матче против грозненского «Ахмата», завершившегося победой «Зенита» со счетом 2:0, Семак достиг этой значимой отметки.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак установил новый рекорд клуба, проведя 238-ю игру в российской Премьер-Лиге в качестве наставника команды.

Прогнозы•Сегодня 20:00 «Балтика» — «Акрон». Прогноз и ставка Калининградцы одержат долгожданную победу?

Футбол•Сегодня 12:10 Трансферный дайджест. 21 — 27 апреля

Футбол•Вчера 21:32 «Зенит» — «Ахмат»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Вчера 19:13 «Краснодар» — «Динамо Махачкала»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Вчера 18:57 «Динамо» — «Сочи»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 12:47 Летний переполох: куда перейдут Салах, Левандовский, Родри и еще шесть топ-звёзд

Футбол•Вчера 18:28 Карточный домик. «Локомотив» рискует лишиться прочного фундамента под ногами

Футбол•Вчера 10:17 Требовательный Винисиус и упрямый «Реал»: что происходит с переговорами по контракту?

Футбол•25/04/2026 16:13 Новый Иско из Белграда: всё, что нужно знать о главном вундеркинде «Црвены Звезды»

Футбол•25/04/2026 15:30 Слон в комнате: травма Эстевана открывает Неймару дорогу на ЧМ?

Выбор читателей

Футбол•20/04/2026 17:41 Трансферный дайджест. 14 — 20 апреля

Футбол•24/04/2026 11:27 До Абрамовича — как до Луны: тщеславие владельцев и иллюзия стратегии загнали «Челси» в тупик

Футбол•24/04/2026 17:08 Игорь Черевченко: «Спартак» веселый в атаке, но сзади все как обычно

Футбол•20/04/2026 05:35 Уйти вовремя. Почему великие футболисты не умеют этого делать

Футбол•24/04/2026 13:49 Возвращение контроля и прорыв Шерки: как «Манчестер Сити» оказался на вершине АПЛ

Самое интересное

Футбол•07/03/2026 16:04 Звёздные читеры: почему Кейна, Роналду и Милнера можно назвать «накрутчиками» статистики

Футбол•07/03/2026 06:39 Юрген Клопп возвращается? Что происходит между ним и Red Bull — и при чём тут «Реал»

Милан-2026•07/03/2026 08:29 Транзит власти: Коростелёв становится главным лыжником России вместо Большунова

Футбол•06/03/2026 16:48 Микроскоп вместо футбола: почему VAR всё ещё порождает больше споров, чем доверия