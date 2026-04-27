Летом «Реал» намерен продать Гонсало Гарсию за 60 миллионов евро. Согласно данным As, эту сумму мадридский клуб запросил у итальянского клуба, который выразил интерес к молодому форварду.

Немецкие СМИ сообщают, что «Боруссия» из Дортмунда также проявила интерес к Гарсии. Клуб Бундеслиги готов заплатить за игрока 30 миллионов евро, но на данный момент их предложение не соответствует ожиданиям «Реала».

Если требования «Реала» будут выполнены, Гарсия может стать вторым самым дорогим игроком, прошедшим через академию мадридского клуба, после Альваро Мораты, который перешёл в «Челси» за 80 миллионов евро в 2017 году.

В текущем сезоне Гонсало сыграл в 25 матчах Ла Лиги, в среднем проводя на поле 27 минут за игру и забив четыре гола.