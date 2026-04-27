В матче 27-го тура чемпионата России «Балтика» в родных стенах проиграла «Акрону» со счетом 0:1.

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал нападающий из Кабо-Верде Беншимол, который отличился на 54-й минуте встречи.

Результат матча

БалтикаКалининградБалтика0:1АкронАкронТольятти
0:1 Беншимол 54'
Балтика:  Kukushkin,  Beveev,  Varatynov,  Andrade,  Filin,  Gassama,  Titkov,  Belikov,  Yenne,  Petrov,  Derik Lacerda
Акрон:  Беншимол,  Gudiev,  Pestryakov,  Escoval,  Nedelcearu,  Fernandez,  Maradishvili,  Khosonov,  Djakovac,  Dzyuba,  Boldyrev
Жёлтая карточка:  Беншимол 67' (Акрон)

«Акрон» с 27 очками поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, «Балтика» (46) — осталась на пятой строчке.