В матче 27-го тура чемпионата России «Балтика» в родных стенах проиграла «Акрону» со счетом 0:1.
Автором единственного забитого мяча в этой игре стал нападающий из Кабо-Верде Беншимол, который отличился на 54-й минуте встречи.
БалтикаКалининград0:1АкронТольятти
0:1 Беншимол 54'
Балтика: Kukushkin, Beveev, Varatynov, Andrade, Filin, Gassama, Titkov, Belikov, Yenne, Petrov, Derik Lacerda
Акрон: Беншимол, Gudiev, Pestryakov, Escoval, Nedelcearu, Fernandez, Maradishvili, Khosonov, Djakovac, Dzyuba, Boldyrev
Жёлтая карточка: Беншимол 67' (Акрон)
«Акрон» с 27 очками поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, «Балтика» (46) — осталась на пятой строчке.