В матче 32-го тура испанской Ла лиги «Райо Вальекано» на домашнем стадионе сыграл в результативную ничью против «Реал Сосьедада».  Поединок завершился со счетом 3:3.

Микель Оярсабаль

На 22-й минуте матча Микель Оярсабаль принес «Реал Сосьедаду» преимущество в один гол.  На 23-й минуте игрок «Райо Вальекано» забил ответный мяч, однако судья отменил его после проверки VAR.  На 30-й минуте Серхио Камельо восстановил равенство в счете.

На 63-й минуте Орри Оускарссон вновь вывел «Реал Сосьедад» вперед, но на 69-й минуте VAR отменил гол Педро Диаса.  На 76-й минуте Оярсабаль удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти.  На 84-й минуте Флорьян Лежен сократил разрыв в счете.

В концовке матча на 90+9-й минуте Алешандре Журавски забил ответный гол, а на 90+12-й минуте Иси Паласон получил красную карточку. Арсен Захарян не вышел на поле и провел весь матч на скамейке запасных.

Результат матча

Райо ВальеканоМадридРайо Вальекано3:3Реал СосьедадРеал СосьедадСан-Себастьян
0:1 Микель Оярсабаль 22' 1:1 Серхио Камельо 30' 1:2 Орри Оускарссон 63' 1:3 Микель Оярсабаль 76' пен. 2:3 Флорьян Лежён 84' 3:3 Александр Алемао 90+9'
Райо Вальекано:  Дани Карденас,  Андрей Рациу,  Пеп Чаварриа,  Нобель Менди (Педро Диас 64'),  Флорьян Лежён,  Пате Сисс,  Унаи Лопес (Фран Перес 82'),  Иси Паласон (Херард Гумбау 68'),  Илиас Акомах,  Серхио Камельо (Александр Алемао 64'),  Карлос Мартин (Хорхе де Фрутос 64')
Реал Сосьедад:  Алехандро Ремиро,  Дуйе Чалета-Цар,  Jon Martin,  Хон Арамбуру,  Микель Оярсабаль,  Карлос Солер,  Беньят Туррьентес (Янхель Эррера 67'),  Такэфуса Кубо (Лука Сучич 56'),  Серхио Гомес (Айэн Муньос 90'),  Орри Оускарссон (Йон Горротксатеги 67'),  Андер Барренечеа (Пабло Марин 56')
Жёлтые карточки:  Иси Паласон 29',  Пате Сисс 49',  Нобель Менди 73',  Андрей Рациу 75',  Флорьян Лежён 90+7',  Александр Алемао 90+10'  —  Серхио Гомес 45+1',  Орри Оускарссон 56',  Такэфуса Кубо 74',  Карлос Солер 90+7'
Красная карточка:  Иси Паласон 90+12' (Райо Вальекано)

После этого матча «Реал Сосьедад» остается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 43 очка после 33 игр.  «Райо Вальекано» занимает 11-ю строчку с 39 очками.