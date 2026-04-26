В матче 32-го тура испанской Ла лиги «Райо Вальекано» на домашнем стадионе сыграл в результативную ничью против «Реал Сосьедада». Поединок завершился со счетом 3:3.
На 22-й минуте матча Микель Оярсабаль принес «Реал Сосьедаду» преимущество в один гол. На 23-й минуте игрок «Райо Вальекано» забил ответный мяч, однако судья отменил его после проверки VAR. На 30-й минуте Серхио Камельо восстановил равенство в счете.
На 63-й минуте Орри Оускарссон вновь вывел «Реал Сосьедад» вперед, но на 69-й минуте VAR отменил гол Педро Диаса. На 76-й минуте Оярсабаль удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 84-й минуте Флорьян Лежен сократил разрыв в счете.
В концовке матча на 90+9-й минуте Алешандре Журавски забил ответный гол, а на 90+12-й минуте Иси Паласон получил красную карточку. Арсен Захарян не вышел на поле и провел весь матч на скамейке запасных.
После этого матча «Реал Сосьедад» остается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 43 очка после 33 игр. «Райо Вальекано» занимает 11-ю строчку с 39 очками.