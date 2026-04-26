В матче 32-го тура испанской Ла лиги «Райо Вальекано» на домашнем стадионе сыграл в результативную ничью против «Реал Сосьедада». Поединок завершился со счетом 3:3.

На 22-й минуте матча Микель Оярсабаль принес «Реал Сосьедаду» преимущество в один гол. На 23-й минуте игрок «Райо Вальекано» забил ответный мяч, однако судья отменил его после проверки VAR. На 30-й минуте Серхио Камельо восстановил равенство в счете.

На 63-й минуте Орри Оускарссон вновь вывел «Реал Сосьедад» вперед, но на 69-й минуте VAR отменил гол Педро Диаса. На 76-й минуте Оярсабаль удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 84-й минуте Флорьян Лежен сократил разрыв в счете.

В концовке матча на 90+9-й минуте Алешандре Журавски забил ответный гол, а на 90+12-й минуте Иси Паласон получил красную карточку. Арсен Захарян не вышел на поле и провел весь матч на скамейке запасных.

Результат матча Райо Вальекано Мадрид 3:3 Реал Сосьедад Сан-Себастьян 0:1 Микель Оярсабаль 22' 1:1 Серхио Камельо 30' 1:2 Орри Оускарссон 63' 1:3 Микель Оярсабаль 76' пен. 2:3 Флорьян Лежён 84' 3:3 Александр Алемао 90+9' Райо Вальекано: Дани Карденас, Андрей Рациу, Пеп Чаварриа, Нобель Менди ( Педро Диас 64' ), Флорьян Лежён, Пате Сисс, Унаи Лопес ( Фран Перес 82' ), Иси Паласон ( Херард Гумбау 68' ), Илиас Акомах, Серхио Камельо ( Александр Алемао 64' ), Карлос Мартин ( Хорхе де Фрутос 64' ) Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Дуйе Чалета-Цар, Jon Martin, Хон Арамбуру, Микель Оярсабаль, Карлос Солер, Беньят Туррьентес ( Янхель Эррера 67' ), Такэфуса Кубо ( Лука Сучич 56' ), Серхио Гомес ( Айэн Муньос 90' ), Орри Оускарссон ( Йон Горротксатеги 67' ), Андер Барренечеа ( Пабло Марин 56' ) Жёлтые карточки: Иси Паласон 29', Пате Сисс 49', Нобель Менди 73', Андрей Рациу 75', Флорьян Лежён 90+7', Александр Алемао 90+10' — Серхио Гомес 45+1', Орри Оускарссон 56', Такэфуса Кубо 74', Карлос Солер 90+7' Красная карточка: Иси Паласон 90+12' (Райо Вальекано)

Статистика матча 9 Удары в створ 8 8 Удары мимо 3 58 Владение мячом 42 6 Угловые удары 4 0 Офсайды 2 14 Фолы 12

После этого матча «Реал Сосьедад» остается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 43 очка после 33 игр. «Райо Вальекано» занимает 11-ю строчку с 39 очками.