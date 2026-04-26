В матче 31-го тура Первой лиги России «КАМАЗ» в родных стенах победил «Чайку» со счетом 2:1.

На голы Давида Караева и Даниила Шамкина гости ответили точным ударом Глеба Пополитова.

По итогам этого матча «КАМАЗ» набрал 46 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице, «Чайка» с 22 баллами осталась семнадцатой.

В параллельной игре ярославский «Шинник» разгромил «СКА-Хабаровск» с результатом 3:0.

Авторами точных ударов в данной встрече стали Илья Порохов на 4-й и 24-й минутах, а также Виталий Лысцов на 12-й минуте.

«Шинник» с 43 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «СКА-Хабаровск» (35) — четырнадцатый.