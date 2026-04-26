«Арсенал» будет готов продать нападающего команды Виктора Дьекереша предстоящим летом. Об этом сообщает indykaila News на своей странице в соц. сети.

Стало известно, что руководство лондонского клуба готово рассмотреть любые предложение других клубов о трансфере Дьекереша.

Форвард пополнил состав «Арсенала» летом 2025-го года, перейдя из «Спортинга» за 70 млн евро. Дьекереш подписал контракт с клубом до лета 2030-го года.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «канониров» 48 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 2 голевые передачи.