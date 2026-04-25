Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заваризин прокомментировал работу главного тренера команды Ролана Гусева и его штаба в весенней части сезона.

«На сегодняшний день назначили Гусева, у которого большого опыта работы с такой командой нет. Шаронов уже показал себя тоже не сильно выдающимся. Жирков вообще тренер — постольку-поскольку, у него непонятные функции. По набираемым очкам давно пора убирать, это в лучшем случае девятое-восьмое место. При наличии состава, при наличии очень хороших футболистов — полное отсутствие игры. Все вопросы и претензии к тренерскому штабу. А насколько решат оставить — это решать совету директоров», — цитирует Заварзина «Советский спорт».

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 баллов за 26 встреч. «Бело-голубые» одержали только одну победу в последних пяти матчах чемпионата.