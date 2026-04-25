В матче 34-го тура английского чемпионата «Тоттенхэм» на выезде переиграл «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.
Автором единственного забитого мяча в этой игре смог стать Жоау Пальинья на 82-й минуте. Ассистировал ему Ришарлисон.
Результат матча
ВулверхэмптонВулвергемптон0:1ТоттенхэмЛондон
0:1 Жоау Палинья 82'
Вулверхэмптон: Жозе Са, Мэтт Доэрти (Хван Хи Чан 85'), Сантьяго Буэно, Тоте Антонио Гомеш, Педро Лима (Джексон Тшатшуа 86'), Уго Буэно, Андре, Жуан Гомес, Родригу Гомеш (Толу Арокадаре 71'), Матеуш Мане, Адам Армстронг
Тоттенхэм: Антонин Кински, Джед Спенс, Микки ван де Вен, Кевин Дансо, Ксави Симонс (Лукас Бергвалль 63'), Ив Биссума (Жоау Палинья 62'), Родриго Бентанкур, Конор Галлахер, Педро Порро, Доминик Соланке (Ришарлисон 40'), Рандаль Коло Муани (Матис Тель 46')
Жёлтые карточки: Андре 45+3', Уго Буэно 56' — Педро Порро 56', Родриго Бентанкур 65', Конор Галлахер 74'
После этой игры «Тоттенхэм» набрал 34 балла и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» с 17-ю очка — последний.