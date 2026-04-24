25 апреля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Вулверхэмптон — Тоттенхэм с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулвз» уже де-юре оформили вылет в Чемпионшип. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Вулверхэмптон» набрал всего 17 очков в чемпионате. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вулвз» были биты «Лидсом» (0:3).

До того команда разгромно уступила «Вест Хэму» (0:4). А вот поединок с «Брентфордом» завершился паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах «Вулверхэмптон» разжился одной победой. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 13.

Состояние команды: «Вулвз» нынче фактически доигрывают чемпионат. Команда уступила 2 раза кряду.

Причем «Вулверхэмптон» традиционно успешно противостоит «Тоттенхэму». В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при двух паритетах.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» позорно сражаются за выживание в элите. Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Тоттенхэм» на 2 очка отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шпоры» упустили победу над «Брайтоном» (2:2).

До того команда уступила «Сандерленду» (0:1). А вот чуть ранее она была бита столь же нестабильными «лесниками» (0:3).

При этом «Тоттенхэм» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Шпоры» нынче выглядят не лучшим образом. Команда не побеждает 3 матча кряду.

При этом «Тоттенхэм» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и «волков» лондонцы не обыгрывают уже три с половиной года.

Команде Роберто Де Дзерби необходимо исключительно побеждать. Плюс пора бы забить Рандалю Коло Муани.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Тоттенхэм» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Шпоры» пытаются избежать вылета, и явно будут максимально агрессивными в атаке с первых минут встречи.

Ставка: Победа «Тоттенхэма» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

