25 апреля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Вулверхэмптон — Тоттенхэм с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: «Вулвз» уже де-юре оформили вылет в Чемпионшип. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.
При этом «Вулверхэмптон» набрал всего 17 очков в чемпионате. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вулвз» были биты «Лидсом» (0:3).
До того команда разгромно уступила «Вест Хэму» (0:4). А вот поединок с «Брентфордом» завершился паритетом (2:2).
В пяти своих последних матчах «Вулверхэмптон» разжился одной победой. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 13.
Состояние команды: «Вулвз» нынче фактически доигрывают чемпионат. Команда уступила 2 раза кряду.
Причем «Вулверхэмптон» традиционно успешно противостоит «Тоттенхэму». В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при двух паритетах.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Шпоры» позорно сражаются за выживание в элите. Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.
Причем «Тоттенхэм» на 2 очка отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шпоры» упустили победу над «Брайтоном» (2:2).
До того команда уступила «Сандерленду» (0:1). А вот чуть ранее она была бита столь же нестабильными «лесниками» (0:3).
При этом «Тоттенхэм» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Шпоры» нынче выглядят не лучшим образом. Команда не побеждает 3 матча кряду.
При этом «Тоттенхэм» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и «волков» лондонцы не обыгрывают уже три с половиной года.
Команде Роберто Де Дзерби необходимо исключительно побеждать. Плюс пора бы забить Рандалю Коло Муани.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Тоттенхэм» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
Прогноз: «Шпоры» пытаются избежать вылета, и явно будут максимально агрессивными в атаке с первых минут встречи.
Ставка: Победа «Тоттенхэма» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Вулверхэмптон» уступил в 2 последних матчах
- «Тоттенхэм» еще не потерял шансы на спасение
- «Вулвз» не побеждают 4 матча кряду
- «Тоттенхэм» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей
- «Вулверхэмптон» дома в среднем набирает чуть реже одного очка за матч