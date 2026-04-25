«Вест Хэм» дома обыграл «Эвертон» в матче 34-го тура АПЛ со счетом 2:1.
Первый гол в матче забил Томаш Соучек на 52-й минуте встречи. «Эвертон» сравнял счет благодаря голу Кирнана Дьюсбери-Холла на 88-й минуте, а спустя пять минут Каллум Уилсон все же принес победу «молотобойцам».
Результат матча
Вест ХэмЛондон1:1ЭвертонЛиверпуль
1:0 Tomas Soucek 51' 1:1 Кирман Дьюсбери-Холл 88'
Вест Хэм: Мадс Хермансен, Кайл Уолкер-Питерс, Константинос Мавропанос, Аксель Дисаси, Пабло (Каллум Уилсон 81'), Матеуш Фернандеш, Валентин Кастеллано (Фредди Поттс 79'), Джаррод Боуэн, Крисенсио Саммервилл, Malick Diouf, Tomas Soucek
Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Майкл Кин, Джеймс Тарковски, Кирман Дьюсбери-Холл, Джеймс Гарнер, Идрисса Гана Гейе (Карлос Алькарас 86'), Тьерно Барри, Илиман Ндиайе, Дуайт Макнил (Тим Айрогбунам 65'), Jake O'Brien (Тирик Джордж 65')
Жёлтые карточки: Валентин Кастеллано 70' — Jake O'Brien 38', Джеймс Тарковски 47', Джеймс Гарнер 63'
«Вест Хэм» набрал 36 очков и сохранил за собой 17-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (47) — одиннадцатый.