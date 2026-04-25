«Вест Хэм» дома обыграл «Эвертон» в матче 34-го тура АПЛ со счетом 2:1.

Томаш Соучек globallookpress.com

Первый гол в матче забил Томаш Соучек на 52-й минуте встречи.  «Эвертон» сравнял счет благодаря голу Кирнана Дьюсбери-Холла на 88-й минуте, а спустя пять минут Каллум Уилсон все же принес победу «молотобойцам».

Результат матча

Вест ХэмЛондонВест Хэм1:1ЭвертонЭвертонЛиверпуль
1:0 Tomas Soucek 51' 1:1 Кирман Дьюсбери-Холл 88'
Вест Хэм:  Мадс Хермансен,  Кайл Уолкер-Питерс,  Константинос Мавропанос,  Аксель Дисаси,  Пабло (Каллум Уилсон 81'),  Матеуш Фернандеш,  Валентин Кастеллано (Фредди Поттс 79'),  Джаррод Боуэн,  Крисенсио Саммервилл,  Malick Diouf,  Tomas Soucek
Эвертон:  Джордан Пикфорд,  Виталий Миколенко,  Майкл Кин,  Джеймс Тарковски,  Кирман Дьюсбери-Холл,  Джеймс Гарнер,  Идрисса Гана Гейе (Карлос Алькарас 86'),  Тьерно Барри,  Илиман Ндиайе,  Дуайт Макнил (Тим Айрогбунам 65'),  Jake O'Brien (Тирик Джордж 65')
Жёлтые карточки:  Валентин Кастеллано 70'  —  Jake O'Brien 38',  Джеймс Тарковски 47',  Джеймс Гарнер 63'

«Вест Хэм» набрал 36 очков и сохранил за собой 17-е место в турнирной таблице АПЛ.  «Эвертон» (47) — одиннадцатый.