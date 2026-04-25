«Вест Хэм» дома обыграл «Эвертон» в матче 34-го тура АПЛ со счетом 2:1.

Первый гол в матче забил Томаш Соучек на 52-й минуте встречи. «Эвертон» сравнял счет благодаря голу Кирнана Дьюсбери-Холла на 88-й минуте, а спустя пять минут Каллум Уилсон все же принес победу «молотобойцам».

Результат матча Вест Хэм Лондон 1:1 Эвертон Ливерпуль 1:0 Tomas Soucek 51' 1:1 Кирман Дьюсбери-Холл 88' Вест Хэм: Мадс Хермансен, Кайл Уолкер-Питерс, Константинос Мавропанос, Аксель Дисаси, Пабло ( Каллум Уилсон 81' ), Матеуш Фернандеш, Валентин Кастеллано ( Фредди Поттс 79' ), Джаррод Боуэн, Крисенсио Саммервилл, Malick Diouf, Tomas Soucek Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Майкл Кин, Джеймс Тарковски, Кирман Дьюсбери-Холл, Джеймс Гарнер, Идрисса Гана Гейе ( Карлос Алькарас 86' ), Тьерно Барри, Илиман Ндиайе, Дуайт Макнил ( Тим Айрогбунам 65' ), Jake O'Brien ( Тирик Джордж 65' ) Жёлтые карточки: Валентин Кастеллано 70' — Jake O'Brien 38', Джеймс Тарковски 47', Джеймс Гарнер 63'

Статистика матча 2 Удары в створ 3 4 Удары мимо 2 45 Владение мячом 55 3 Угловые удары 4 0 Офсайды 2 8 Фолы 10

«Вест Хэм» набрал 36 очков и сохранил за собой 17-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (47) — одиннадцатый.