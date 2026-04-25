Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал волевую победу своей команды в матче полуфинала Кубка Англии против «Саутгемптона» (2:1).

«Выдающееся выступление. Было сложно, но вингеры изменили темп игры, когда вышли на поле.

"Саутгемптон" забил потрясающий гол после того, как в первый раз пересек центральную линию. Футбол всегда непредсказуем, но во втором тайме мы показали экстраординарный футбол.

Нико заслужил гол, хотя чаще я ожидаю такого от вингеров и форвардов. У него невероятный сезон, и это был прекрасный гол. Ему нужно больше верить в себя и не пытаться сыграть побезопаснее.

Прежде ни одна команда не доходила до финала четыре раза подряд. Это потрясающе, и я надеюсь, что мы подойдем к этому матчу в хорошей форме», — сказал Гвардиола BBC.

По итогам этого противостояния «Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, где сыграет против победителя матча «Челси» — «Лидс».