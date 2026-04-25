Главный тренер «Наполи» Антонио Конте поделился мнением о поведении нападающего команды Ромелу Лукаку.

Напомним, что форвард не вернулся в расположение неаполитанского клуба после паузы на матчи сборных. Лукаку получил повреждение и решил остаться в Бельгии без согласия руководства «Наполи». Позже сообщалось, что нападающий вернулся в Неаполь.

«Я разочарован в Ромелу Лукаку. Он даже не подошёл поздороваться. Я не разговаривал с Ромелу.

Он был там, рядом с моим офисом, но мы не общались. Я не ожидал такой ситуации», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо на своей странице в соц. сетях.

В нынешнем сезоне Лукаку успел провести за «Наполи» 5 матчей в рамках Серии А и забил 1 гол.