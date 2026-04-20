Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку вернулся в Неаполь из Бельгии 19 апреля, сообщает CalcioNapoli24.

Ранее в марте 32-летний форвард во время международной паузы остался на родине и не прибыл в расположение клуба в Кастель-Вольтурно, хотя должен был вернуться по предписанию команды. В результате «Наполи» применил к игроку дисциплинарные меры в виде штрафа.

Ситуация осложняется и его физическим состоянием: в сезоне-2025/26 Лукаку провёл всего семь матчей, в которых забил один гол, а из-за травм пропустил свыше 30 встреч.

Контракт бельгийского нападающего с неаполитанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.