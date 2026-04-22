прогноз на матч Кубка Италии, ставка за 2.05

22 апреля в 1/2 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Лацио». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аталанта — Лацио с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Бергамаски» проводят скромный сезон. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы Серии A.

При этом «Аталанта» на 4 очка отстает от еврозоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела достаточно удачно. «Бергамаски» не уступили «Роме» (1:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда минимально уступила «Ювентусу». А вот поединок с «Лечче» завершился уверенной викторией (3:0).

В пяти своих последних матчах «Аталанта» добыла 2 победы. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Бергамаски» нынче выглядят не столь выгодно. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Аталанта» традиционно сложно противостоит «Лацио». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при одной коллизии.

«Лацио»

Турнирное положение: «Лациале» бьются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Лацио» на 11 очков отстает от шестой позиции. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Лациале» переиграли «Наполи» (2:0).

До того команда уступила «Фиорентине» (0:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Пармой» (1:1).

При этом «Лацио» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при двух пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Лациале» не столь стабильны в плане результатов. Команда почти безнадежно отстала от еврозоны, но вполне способна побороться за Кубок страны.

При этом «Лацио» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и «Аталанту» команда не обыгрывает уже год.

Римлянам достаточно натужно даются голы. Да и вообще, команде явно не хватает пресловутой монолитности.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аталанта» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: «Аталанта» в последних матчах выглядела не столь выгодно, да и «Лацио» имеет надежные тылы.

Ставка: «Лацио» не проиграет за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в финал Кубка Италии пробьется римский клуб.

Ставка: Проход «Лацио» за 3.00

