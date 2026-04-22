22 апреля в 1/2 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Лацио». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аталанта — Лацио с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Аталанта»
Турнирное положение: «Бергамаски» проводят скромный сезон. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы Серии A.
При этом «Аталанта» на 4 очка отстает от еврозоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела достаточно удачно. «Бергамаски» не уступили «Роме» (1:1).
До того команда минимально уступила «Ювентусу». А вот поединок с «Лечче» завершился уверенной викторией (3:0).
В пяти своих последних матчах «Аталанта» добыла 2 победы. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Бергамаски» нынче выглядят не столь выгодно. Команда не побеждает 2 матча кряду.
Причем «Аталанта» традиционно сложно противостоит «Лацио». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при одной коллизии.
«Лацио»
Турнирное положение: «Лациале» бьются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Лацио» на 11 очков отстает от шестой позиции. При этом команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Лациале» переиграли «Наполи» (2:0).
До того команда уступила «Фиорентине» (0:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Пармой» (1:1).
При этом «Лацио» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при двух пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Лациале» не столь стабильны в плане результатов. Команда почти безнадежно отстала от еврозоны, но вполне способна побороться за Кубок страны.
При этом «Лацио» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и «Аталанту» команда не обыгрывает уже год.
Римлянам достаточно натужно даются голы. Да и вообще, команде явно не хватает пресловутой монолитности.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аталанта» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.
Прогноз: «Аталанта» в последних матчах выглядела не столь выгодно, да и «Лацио» имеет надежные тылы.
Ставка: «Лацио» не проиграет за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в финал Кубка Италии пробьется римский клуб.
Ставка: Проход «Лацио» за 3.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Бергамаски» не побеждают 2 матча кряду
- «Лацио» имеет весьма надежные тылы
- «Аталанта» в трех последних домашних матчах уступила 2 раза
- «Лацио» победил в двух из трех последних выездных поединков
- «Бергамаски» на выезде в среднем пропускают гол за матч