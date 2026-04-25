«Алавес» на своем поле одержал победу над «Мальоркой» в матче 32-го тура Ла Лиги — 2:1.

Гости открыли счет на 18-й минуте Ян Вирджили. Во второй половине встречи Тони Мартинес сравнял счет на 56-й минуте, а на 69-й минуте вывел «Алавес» вперед.

Результат матча Алавес Витория 2:1 Мальорка Пальма-де-Мальорка 0:1 Jan Virgili 18' 1:1 Тони Мартинес 56' 2:1 Тони Мартинес 69' Алавес: Антонио Сивера, Хонни Отто, Факундо Теналья, Виктор Парада, Пабло Ибаньес, Антонио Бланко, Карлос Аленья ( Денис Суарес 63' ), Абде Реббах, Тони Мартинес, Лукас Бое ( Ibrahim Diabate 4' ), Angel Perez Мальорка: Лео Роман, Хоан Мохика, Мартин Вальент, Давид Лопес, Пабло Маффео, Пабло Торре ( Мануэль Морланес 70' ), Серхи Дардер, Омар Маскарель, Саму Кошта, Ведат Мурики, Jan Virgili Жёлтые карточки: Хонни Отто 26' — Мартин Вальент 59'

Статистика матча 4 Удары в створ 2 3 Удары мимо 0 54 Владение мячом 46 9 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 12 Фолы 10

«Алавес» поднялся из зоны вылета и теперь занимает 15-е место в Ла Лиге, набрав 36 очков. «Мальорка» с 35 баллами опустились на 16-ю строчку в турнирной таблице.