«Алавес» на своем поле одержал победу над «Мальоркой» в матче 32-го тура Ла Лиги — 2:1.
Гости открыли счет на 18-й минуте Ян Вирджили. Во второй половине встречи Тони Мартинес сравнял счет на 56-й минуте, а на 69-й минуте вывел «Алавес» вперед.
Результат матча
АлавесВитория2:1МальоркаПальма-де-Мальорка
0:1 Jan Virgili 18' 1:1 Тони Мартинес 56' 2:1 Тони Мартинес 69'
Алавес: Антонио Сивера, Хонни Отто, Факундо Теналья, Виктор Парада, Пабло Ибаньес, Антонио Бланко, Карлос Аленья (Денис Суарес 63'), Абде Реббах, Тони Мартинес, Лукас Бое (Ibrahim Diabate 4'), Angel Perez
Мальорка: Лео Роман, Хоан Мохика, Мартин Вальент, Давид Лопес, Пабло Маффео, Пабло Торре (Мануэль Морланес 70'), Серхи Дардер, Омар Маскарель, Саму Кошта, Ведат Мурики, Jan Virgili
Жёлтые карточки: Хонни Отто 26' — Мартин Вальент 59'
«Алавес» поднялся из зоны вылета и теперь занимает 15-е место в Ла Лиге, набрав 36 очков. «Мальорка» с 35 баллами опустились на 16-ю строчку в турнирной таблице.