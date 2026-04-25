«Алавес» на своем поле одержал победу над «Мальоркой» в матче 32-го тура Ла Лиги — 2:1.

globallookpress.com

Гости открыли счет на 18-й минуте Ян Вирджили.  Во второй половине встречи Тони Мартинес сравнял счет на 56-й минуте, а на 69-й минуте вывел «Алавес» вперед.

Результат матча

АлавесВиторияАлавес2:1МальоркаМальоркаПальма-де-Мальорка
0:1 Jan Virgili 18' 1:1 Тони Мартинес 56' 2:1 Тони Мартинес 69'
Алавес:  Антонио Сивера,  Хонни Отто,  Факундо Теналья,  Виктор Парада,  Пабло Ибаньес,  Антонио Бланко,  Карлос Аленья (Денис Суарес 63'),  Абде Реббах,  Тони Мартинес,  Лукас Бое (Ibrahim Diabate 4'),  Angel Perez
Мальорка:  Лео Роман,  Хоан Мохика,  Мартин Вальент,  Давид Лопес,  Пабло Маффео,  Пабло Торре (Мануэль Морланес 70'),  Серхи Дардер,  Омар Маскарель,  Саму Кошта,  Ведат Мурики,  Jan Virgili
Жёлтые карточки:  Хонни Отто 26'  —  Мартин Вальент 59'

«Алавес» поднялся из зоны вылета и теперь занимает 15-е место в Ла Лиге, набрав 36 очков.  «Мальорка» с 35 баллами опустились на 16-ю строчку в турнирной таблице.