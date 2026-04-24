«Овьедо» сыграл вничью с «Вильярреалом» (1:1) в матче 33-го тура испанской Примеры.
Гости вышли вперед на 14-й минуте благодаря голу Николя Пепе с пенальти.
«Овьедо» сумел сравнять счет на 69-й минуте, отличился Ильяс Шаир.
Результат матча
0:1 Николя Пепе 14' пен. 1:1 Ильяс Чайра 69'
Овьедо: Аарон Эскандель, Начо Видаль, Эрик Бейи, Дани Кальво, Хави Лопес (Рахим Альхассан 90'), Кваси Сибо (Санти Касорла 72'), Сантьяго Коломбатто, Альберто Рейна (Хессем Хассан 72'), Ильяс Чайра (Pablo Agudin 90'), Федерико Виньяс, Thiago Fernandez
Вильярреал: Арнау Тенас, Серхи Кардона, Пау Наварро, Сантьяго Моуриньо (Томас Парти 79'), Пап Гуй, Даниэль Парехо (Alex Freeman 79'), Тажон Бушанан (Жорж Микаутадзе 46'), Ренато Вейга, Тани Олувасейи (Альберто Молейро 63'), Николя Пепе, Альфон Гонсалес (Айосе Перес 63')
Жёлтые карточки: Аарон Эскандель 37' — Альберто Молейро 90+7'
После этого матча «Вильярреал» располагается на 3-й позиции в таблице Примеры с 62 очками в активе. «Овьедо» — на последней 20-й строчке с 28-ю баллами.