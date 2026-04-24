«Лейпциг» одержал победу над «Унионом» (3:1) в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.

В составе хозяев голы записали на свой счет Макс Финкгрефе на 23-й минуте, Ромуло на 25-й и Ридле Баку на 64-й минуте.

Единственный гол у «Униона» забил Данило Дуки на 79-й минуте.

Результат матча РБ Лейпциг Лейпциг 3:1 Унион Берлин 1:0 Макс Финкгрефе 23' 2:0 Боте Баку 64' 2:1 Данило Дуки 79' РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Вилли Орбан, Эль-Шадай Битшиабу, Макс Финкгрефе, Боте Баку ( Бенджамин Хенрихс 80' ), Ассан Уэдраого ( Браян Груда 68' ), Ксавер Шлагер, Кристоф Баумгартнер, Ян Дьоманде ( Жоан Бакайоко 80' ), Антонио Нуса ( Тидиам Гомис 90' ), Romulo Jose Cardoso da Cruz Унион: Фредерик Реннов ( Карл Клаус 31' ), Том Роте, Кристофер Триммель ( Ильяс Анса 60' ), Диогу Лейте, Леопольд Кверфельд, Данило Дуки, Андраш Шефер ( Ливан Бурджу 85' ), Яник Хаберер ( Алёша Кемляйн 61' ), Рани Хедира, Андрей Илич ( Йосип Юранович 61' ), Оливер Бёрк Жёлтые карточки: Кристоф Баумгартнер 35' — Диогу Лейте 85'

Статистика матча 9 Удары в створ 1 6 Удары мимо 3 67 Владение мячом 33 10 Угловые удары 4 1 Офсайды 3 6 Фолы 10

После этого матча «Лейпциг» занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 62 очками в активе. «Унион» — на 11-й строчке с 32 баллами.