«Лейпциг» одержал победу над «Унионом» (3:1) в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе хозяев голы записали на свой счет Макс Финкгрефе на 23-й минуте, Ромуло на 25-й и Ридле Баку на 64-й минуте.
Единственный гол у «Униона» забил Данило Дуки на 79-й минуте.
Результат матча
РБ ЛейпцигЛейпциг3:1УнионБерлин
1:0 Макс Финкгрефе 23' 2:0 Боте Баку 64' 2:1 Данило Дуки 79'
РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Вилли Орбан, Эль-Шадай Битшиабу, Макс Финкгрефе, Боте Баку (Бенджамин Хенрихс 80'), Ассан Уэдраого (Браян Груда 68'), Ксавер Шлагер, Кристоф Баумгартнер, Ян Дьоманде (Жоан Бакайоко 80'), Антонио Нуса (Тидиам Гомис 90'), Romulo Jose Cardoso da Cruz
Унион: Фредерик Реннов (Карл Клаус 31'), Том Роте, Кристофер Триммель (Ильяс Анса 60'), Диогу Лейте, Леопольд Кверфельд, Данило Дуки, Андраш Шефер (Ливан Бурджу 85'), Яник Хаберер (Алёша Кемляйн 61'), Рани Хедира, Андрей Илич (Йосип Юранович 61'), Оливер Бёрк
Жёлтые карточки: Кристоф Баумгартнер 35' — Диогу Лейте 85'
После этого матча «Лейпциг» занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 62 очками в активе. «Унион» — на 11-й строчке с 32 баллами.