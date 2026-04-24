Экс-футболист «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал итог матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром». Москвичи уступили дома со счётом 1:2.

«В принципе равную игру показали команды. "Спартак" здорово провел первый тайм, но "Краснодару" удалось выправить игру во второй половине встречи. Больше, наверное, матч был ничейный. Но здесь надо отметить, что "Краснодар" умеет выжимать максимальный результат даже из не самой лучшей своей игры.

Пенальти в ворота "Спартака"? Чистый одиннадцатиметровый. Попадание мяча в руку. Сейчас практически любая рука, оставленная в сторону, — пенальти. "Зениту" вон какой пенальти показали! Поэтому все по букве закона. Единственное — в некоторых моментах можно по спортивному принципу пенальти не ставить. Как в матче "Локомотива" и "Зенита". Но здесь очевидная игра рукой», — сказал Гранат «Матч ТВ».