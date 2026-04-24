«Брест» и «Ланс» поделили очки (3:3) в матче 31-го тура французской Лиги 1.
В 1-м тайме хозяева отличились трижды благодаря голам Дауды Гвиндо на 7-й минуте, Луки Тусара на 24-й минуте и Эрика Жуниора Эбимбе на 42-й минуте.
Во 2-м отрезке «Ланс» отыграл три мяча, отличились Флорьян Товен на 60-й минуте, Абдалла Сима на 64-й минуте и Аллан Сент-Максимен на 90+4-й минуте.
Брест — Ланс 3:3
1:0 Дауда Гиндо 7' 2:0 Лука Тусар 24' 3:0 Эрик Эбимбе 42' 3:1 Флорьян Товен 60' 3:2 Абдалла Сима 64'
Брест: Грегуар Кудер, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Сумола Кулибали, Дауда Гиндо (Люк Зогбе 88'), Жорис Шотар, Лука Тусар (Мишель Диас 80'), Уго Маньетти, Эрик Эбимбе (Мама Бальде 67'), Ромен дель Кастильо (Пате Мбуп 89'), Людовик Ажорк
Ланс: Робин Риссер, Матьё Юдоль, Рубен Агилар (Флорьян Товен 52'), Артур Масуаку (Аллан Сент-Максимен 53'), Маланг Сарр, Адриен Томассон, Мамаду Сангаре, Абдалла Сима (Одсонн Эдуард 64'), Уэсли Саид (Самсон Байду 53'), Флорьян Сотока (Сауд Абдул Хамид 52'), Ismaelo Ganiou
Жёлтые карточки: Эрик Эбимбе 75' — Адриен Томассон 55', Самсон Байду 86'
После этого матча «Ланс» занимает 2-е место в таблице Лиги 1 с 63 очками в активе. «Брест» — на 11-й строчке с 38-ю баллами.