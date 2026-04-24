«Брест» и «Ланс» поделили очки (3:3) в матче 31-го тура французской Лиги 1.

В 1-м тайме хозяева отличились трижды благодаря голам Дауды Гвиндо на 7-й минуте, Луки Тусара на 24-й минуте и Эрика Жуниора Эбимбе на 42-й минуте.

Во 2-м отрезке «Ланс» отыграл три мяча, отличились Флорьян Товен на 60-й минуте, Абдалла Сима на 64-й минуте и Аллан Сент-Максимен на 90+4-й минуте.

Результат матча

1:0 Дауда Гиндо 7' 2:0 Лука Тусар 24' 3:0 Эрик Эбимбе 42' 3:1 Флорьян Товен 60' 3:2 Абдалла Сима 64'

Брест: Грегуар Кудер, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Сумола Кулибали, Дауда Гиндо ( Люк Зогбе 88' ), Жорис Шотар, Лука Тусар ( Мишель Диас 80' ), Уго Маньетти, Эрик Эбимбе ( Мама Бальде 67' ), Ромен дель Кастильо ( Пате Мбуп 89' ), Людовик Ажорк

Ланс: Робин Риссер, Матьё Юдоль, Рубен Агилар ( Флорьян Товен 52' ), Артур Масуаку ( Аллан Сент-Максимен 53' ), Маланг Сарр, Адриен Томассон, Мамаду Сангаре, Абдалла Сима ( Одсонн Эдуард 64' ), Уэсли Саид ( Самсон Байду 53' ), Флорьян Сотока ( Сауд Абдул Хамид 52' ), Ismaelo Ganiou

Жёлтые карточки: Эрик Эбимбе 75' — Адриен Томассон 55', Самсон Байду 86'