Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о переносе тренировок на поле с натуральным покрытием.

«Я могу говорить только о тех ощущениях, которые наблюдаются во время подготовки, общаясь и с медицинским штабом. Мы уже видим, что болевых ощущений разного характера у футболистов становится на порядок меньше. Понятно, что сейчас нет плавных микроциклов, мы просто подводим игроков к матчам, очень мало развивающих тренировок. В процессе тренировок уже нет этих подвернутых голеностопов. Это решение запоздалое, но в то же время мы рады, что никто из футболистов не выпал из‑за каких‑то повреждений», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

Сегодня «Акрон» в Самаре примет «Динамо» из Махачкалы в рамках 26-го тура РПЛ. Игра стартует в 17:30 мск.