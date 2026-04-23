Российский экс‑футболист Роман Шишкин высказался о ситуации с контрактами нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева и полузащитника команды Артема Карпукаса.

Дмитрий Воробьев globallookpress.com

«Есть опасения, что "Локомотив" лишится ведущих игроков. Такая ситуация уже была с Бариновым совсем недавно. Просто нужно понимать, готово ли руководство "Локомотива" отпустить таких футболистов. Если всё упирается в переговоры и суммы личного контракта, это другая история.

Логичнее было бы удержать того же Карпукаса, ведь он воспитанник. А с нападающими у нас сейчас проблема. Воробьёв является одним из лучших нападающих РПЛ. На месте "Локомотива" сделал бы всё, чтобы оставить его у себя», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

Напомним, что сейчас «Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Контракты Воробьева и Карпукаса рассчитаны до лета 2027 года.